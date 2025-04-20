Dışişleri Bakanlığı’ndan Rümeysa Öztürk Açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, ABD’de gözaltına alınan Rümeysa Öztürk’le ilgili bir açıklama yaptı.

ÖZTÜRK HAKKINDA İKİ ADLİ SÜREÇ BULUNUYOR

Açıklamada, Öztürk’ün durumu hakkında gelişmelerin başından itibaren yakından takip edildiği ifade edildi. “Vatandaşımız, ABD’nin iç politikasındaki gelişmeler nedeni ile ortaya çıkan ve birçok yabancı öğrenciyi ilgilendiren hukuki bir sürecin sembol isimlerinden biridir. Konuyla ilgili süreç, vatandaşımızın ve ailesinin tercihleri doğrultusunda kişisel haklara saygı çerçevesinde yürütülmektedir. Diğer yandan, yurtdışında zor durumda kalan tüm vatandaşlarımıza sağlanan konsolosluk desteği, Sayın Öztürk’e de ilk günden itibaren sunulmuştur. Houston Başkonsolosumuz vatandaşımızı Louisiana eyaletinde birkaç kez ziyaret etmiş, Boston Başkonsolosumuz da Sayın Öztürk ile çevrimiçi bir görüşme gerçekleştirmiştir. Kamuoyunu yanıltmayı amaçlayan ve vatandaşımızın durumunu siyasete alet etmeyi hedefleyen bazı açıklamalardan farklı olarak, Sayın Öztürk hakkında iki adli süreç bulunmaktadır.”

BAKANLIĞIMIZ HAREKETE GEÇTİ

Sayın Öztürk için devam eden ilk adli süreç, Louisiana’daki göçmenlik davasıdır. 16 Nisan’da yapılan ve Houston Başkonsolosluğu tarafından takip edilen duruşmada, vatandaşımızın vizesinin ABD makamlarınca iptal edilmesinin hukuka uygunluğu değerlendirilmektedir. Bu konudaki kararın 1 Mayıs’ta açıklanması öngörülmektedir. Sayın Öztürk’ün anılan tarihe kadar kefaletle serbest bırakılması talebi mahkeme tarafından reddedilmiştir. İkinci süreç ise Sayın Öztürk’ün gözaltına alınmasına itiraza yöneliktir. Vermont eyaletindeki mahkemenin ele aldığı konu, 14 Nisan’da gerçekleşen ve Boston Başkonsolosluğu tarafından takip edilen duruşmada sonuçlanmış, karar 18 Nisan’da açıklanmıştır. Mahkeme, itirazın incelenme yetkisinin Vermont eyaletinde olduğunu belirlemiş ve Sayın Öztürk’ün 1 Mayıs’a kadar Vermont’a nakledilmesini emretmiştir. Vatandaşımızın kefaletle serbest bırakılma talebinin bu mahkeme tarafından 9 Mayıs’ta ele alınması planlanmaktadır. Her iki hukuki süreç, bundan sonra da Bakanlığımızın tüm olanakları kullanılarak yakından takip edilecek ve gerekli destek sağlanacaktır.”

RÜMEYSA ÖZTÜRK’ÜN GÖZALTINA ALINMASI

Massachusetts eyaletindeki Tufts Üniversitesinde doktora eğitimi gören Türk öğrencisi Rümeysa Öztürk, 25 Mart akşamı arkadaşlarıyla iftar yaparken, yüzleri maskeli 6 Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) görevlisi tarafından gözaltına alınmıştı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Öztürk’ün öğrenci vizesinin iptal edildiğini ve sınır dışı edileceğini belirtmişti. Rubio, “Hamas destekçisi” ve “deliler” olarak tanımladığı 300’den fazla yabancı öğrencinin vizesinin iptal edildiğini ifade etti. ABD’li federal yargıç Denise Casper, ICE görevlileri tarafından gözaltına alınan Türk öğrenci Öztürk’ün sınır dışı edilmesine karşı durdurma kararı vermişti. Rümeysa Öztürk’ün eğitim aldığı Tufts Üniversitesi, öğrencilerinin serbest kalmasını talep ederken, Rektör Sunil Kumar mahkemeye yaptığı açıklamada, Öztürk’ün tutuklanmasının “okulun uluslararası topluluğunu felç ettiğini” ve okul güvenliği konusunun endişe kaynağı olduğunu belirtmiştir.