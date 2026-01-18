Dışişleri Bakanlığı’ndan Suriye Ateşkes Açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, Suriye’de ilan edilen Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması hakkında yazılı bir görüş bildirdi. Açıklamada, “Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara tarafından bugün (18 Ocak) açıklanan Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması’nın, Suriye’nin toprak bütünlüğü ve birliği temelinde ülkede istikrar ve güvenliğin tesisine yönelik çabaları ivedi ve etkili biçimde ilerletmesini diliyoruz” denildi. Bakanlık, Suriye’nin geleceğinin terör ve ayrılık yerine, birlik ve entegrasyon ile şekillenmesi gerektiği anlayışının tam olarak benimsenmiş olmasını umduklarını ifade etti.

Açıklamada, “Sahadaki gerçeklerin idrak edilmesiyle birlikte Suriye’nin geleceğinin terörden ve tefrikten değil, beraberlik, bütünleşme ve entegrasyondan geçtiğinin, ülkedeki tüm gruplar ve fertler tarafından tam manasıyla anlaşılmış olmasını ümit ediyoruz” ifadesi yer aldı. Anlaşmanın, başta Suriye halkı olmak üzere, Suriye’nin komşuları ve tüm bölge için güvenlik ve huzura katkıda bulunması temennisinde bulunuldu.

Açıklamada, Suriye’de 8 Aralık 2024 itibarıyla başlayan ve ülkenin refahı için büyük bir fırsat oluşturan yeni dönemin, gün itibarıyla kritik bir aşamada bulunduğu belirtildi. “Türkiye, Suriye Hükümeti’nin halkın rızasına dayalı kapsayıcı ve bütünleştirici bir icraat anlayışıyla sürdürdüğü terörle mücadele çabalarıyla ülkenin yeniden inşasına yönelik çalışmalarını desteklemeye devam edecektir” denildi.