Dışişleri Bakanlığı Uyardı: Nepal’e Gitmeyin!

Dışişleri Bakanlığı, Nepal’de yaşanan mevcut durum nedeniyle önemli bir seyahat uyarısı yayınladı. Yapılan duyuru, Nepal’de artan siyasi istikrarsızlık, olası protestolar ve güvenlik sorunları sebebiyle vatandaşların seyahat planlarında dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı. Dışişleri Bakanlığı, “Nepal’deki güvenlik durumu, ülkede yaşanan son gelişmelerin ardından hassasiyet arz etmektedir. Bu çerçevede vatandaşlarımızın zorunlu olmadığı sürece Nepal’e seyahat etmekten kaçınmaları, ülkede sürekli ikamet eden veya geçici olarak bulunan vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve yerel makamların yönlendirmelerine uymaları tavsiye edilmektedir” şeklinde bir açıklama yaptı.

