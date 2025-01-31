Dışişleri: BMGK’nın Kıbrıs Kararına Tepki

KIBRIS ADASINDA BARİŞ GÜCÜNÜN GÖREV SÜRESİ UZATILDI

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin kararıyla Kıbrıs Adası’ndaki Barış Gücü’nün görev süresi uzatıldı. Ancak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden (KKTC) onay alınmadığı belirtildi. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklama, karara tepki göstererek KKTC’nin yaptığı açıklamanın desteklendiğini ifade etti.

DİPLOMATİK DESTEK VE HUKUKİ ZEMİNİN ÖNEMİ

Bakanlık, “Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Kıbrıs Adası’nda bulunan BM Barış Gücü’nün görev süresini 31 Ocak 2025’e kadar 2771 (2025) sayılı kararıyla bir yıl daha uzatmıştır. KKTC Dışişleri Bakanlığı’nın bu kararla ilgili açıklamasını destekliyoruz. BM Barış Gücü’nün görev süresi uzatılırken, yerleşik BM uygulamalarının hilafına, Kıbrıs Türk tarafının onayı da bu defa alınmamıştır” ifadelerini kullandı. Açıklamada, “BM Barış Gücü’nün KKTC topraklarındaki faaliyetleri yalnızca KKTC makamlarının iyi niyeti çerçevesinde yürütülebilir. Bu faaliyetlerin devamı için hukuki bir zeminin hızla tesis edilmesi elzemdir. KKTC tarafının atacağı adımlara tam destek vereceğimizin altını çiziyoruz” denildi.

Açıklamanın devamında BM Güvenlik Konseyi’nin, Barış Gücü’nün görev süresini uzatan kararında, güncelliğini yitirmiş çözüm modellerine atıfta bulunma ısrarının sürdüğü ifade edildi. Bakanlık, “Kıbrıs meselesine adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüm ancak sahadaki gerçekler temelinde bulunabilir. BM Güvenlik Konseyi’ni bu gerçeği kabul etmeye ve Kıbrıs Türk halkının özünden gelen hakları olan egemen eşitliğini ve eşit uluslararası statüsünü tescil etmeye çağırıyoruz” şeklinde bir açıklama yaptı.