Dışişleri’nden AP’ye Sert Tepki!

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINDAN RAPOR TEPKİSİ

Dışişleri Bakanlığı, 7 Mayıs 2025 tarihinde Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu tarafından kabul edilen 2023-2024 Türkiye Raporu’na yönelik yazılı bir açıklama yaparak tepki gösterdi. Bakanlık, raporda Türkiye aleyhine çarpıtılmış, ön yargılı ve gerçek dışı iddialar yer aldığını vurgulayarak, bu değerlendirmenin reddedildiğini açıkladı.

MESNETSİZ DEĞERLERE RED

Bakanlığın açıklamasında, “Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu tarafından bugün kabul edilen 2023-2024 Türkiye Raporu, ülkemiz aleyhine çarpıtılmış, ön yargılı ve gerçek dışı iddialar içermektedir. Terör örgütlerine ve Türkiye karşıtlığını varoluş nedeni haline getirmiş bazı çevrelere propaganda zemini sağlayan bir kurumun, ülkemizdeki siyasi dinamikler, dış politikamız ve Sayın Cumhurbaşkanı’mızın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ziyaretine yönelik mesnetsiz değerlendirmelerini reddediyoruz.” şeklindeki ifadelere yer verildi.

TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİ ÖNEMLİ

Açıklamada, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne (AB) katılım süreci de dahil olmak üzere AB ile ilişkilerinin karşılıklı yarar temelinde devam etme beklentisi dile getirildi. Bakanlık, Avrupa Parlamentosu’nun bu süreçte yapıcı adımlar atmasını beklediklerini ifade etti. Ayrıca, raporun Türkiye’nin iç siyasi gelişmeleri ve dış politikasına yönelik eleştirilerinin haksız olduğunun altı çizildi.

AP’nin 2023-2024 Türkiye Raporu’nda, Türkiye’nin demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları alanlarında gerileme yaşadığı iddiası öne sürüldü. Bununla birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın KKTC ziyareti de eleştiriye tabi tutuldu. Dışişleri Bakanlığı, bu iddiaların gerçek dışı olduğunu belirterek raporu hazırlayanların tarafsızlıktan uzak bir tutum sergilediğini savundu. Bakanlık, Türkiye’nin bölgesel ve küresel rolüne dikkat çekerek, raporun bu dinamikleri göz ardı ettiğini ifade etti.