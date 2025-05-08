Dışişleri’nden Ap’ye Sert Tepki: “Yanlış İddialar”

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI’NDAN RAPORA TEPKİ

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu tarafından 7 Mayıs 2025’te kabul edilen 2023-2024 Türkiye Raporu’na yazılı bir açıklamayla karşılık verdi. Bakanlık, raporun Türkiye’ye yönelik çarpıtılmış, ön yargılı ve gerçek dışı iddialar içerdiğini dile getirerek, bu değerlendirmeleri kesin bir şekilde reddettiğini açıkladı.

MESNETSİZ DEĞERLENDİRMELERİ KABUL ETMİYORUZ

Bakanlık açıklamasında, “Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu’nun bugün kabul ettiği 2023-2024 Türkiye Raporu, ülkemiz aleyhine çarpıtılmış, ön yargılı ve gerçek dışı iddialar içermektedir. Terör örgütlerine ve Türkiye karşıtlığını varoluş nedeni haline getirmiş bazı çevrelere propaganda zemini sağlayan bir kurumun, ülkemizdeki siyasi dinamikler, dış politikamız ve Sayın Cumhurbaşkanı’mızın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ziyaretine yönelik mesnetsiz değerlendirmelerini reddediyoruz” ifadelerine yer verildi.

TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİNDE YAPICI ADOYU BEKLİYORUZ

Açıklamada, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne (AB) katılım süreci dahil olmak üzere AB ile ilişkilerini karşılıklı yarar temeli üzerinden sürdürme beklentisi öne çıkarıldı. Bakanlık, AP’nin bu süreçte yapıcı adımlar atmasını beklediğini ifade etti. Ayrıca, rapordaki Türkiye’nin iç siyasi gelişmeleri ile dış politikasına yönelik eleştirilerin haksız olduğu belirtildi.

AP’nin 2023-2024 Türkiye Raporu’nda, Türkiye’nin demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları konularında gerileme yaşadığı iddia edilmiş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın KKTC ziyareti de eleştirilmişti. Dışişleri Bakanlığı, bu iddiaların gerçek dışı olduğunu ve raporu hazırlayanların tarafsızlıktan uzak bir tutum sergilediğini savundu. Ayrıca, Türkiye’nin bölgesel ve küresel rolüne vurgu yaparak, raporun bu dinamikleri göz ardı ettiğini belirtti.