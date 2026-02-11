Dışişleri’nden Irak Medyasındaki Çarpıtmalara Yanıt

Keçeli, ABD merkezli sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, Dışişleri Bakanı Fidan’ın bir televizyon kanalında Irak konusundaki sözlerinin Irak medyasında nasıl yansıtıldığını değerlendirdi.

IRAK’IN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNE DESTEĞİMİZİ YİNELİYORUZ

Keçeli, “Sayın Bakanımızın 9 Şubat 2026 tarihinde bir televizyon kanalında verdiği mülakattaki bazı ifadelerinin, Irak’ta kimi medya kuruluşlarınca çarpıtıldığı anlaşılmaktadır.” açıklamasını yaparken, Irak’la güvenlik ve terörle mücadele dahil birçok alanda kurulan kurumsal ve yapıcı iş birliğinin gelecekte daha da gelişeceğini vurguladığını belirtti. Keçeli, “Sayın Bakanımızın söz konusu mülakatta sarf ettiği ifadeler, bu işbirliği anlayışından hareketle, Sincar, Mahmur ve Kandil başta olmak üzere Irak topraklarının bir bölümüne yuvalanmış olan PKK terör örgütünün, Irak’ın toprak bütünlüğü ve güvenliği için de oluşturduğu tehdide dikkat çekmeye matuftur.” dedi.

YENİDEN YENİLENEN İŞBİRLİĞİ ANLAYIŞI

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Fidan’ın terör örgütünün Suriye’de olduğu gibi Irak alanından da tamamen ortadan kaldırılması gerekliliğini vurguladığını ve bu konuda Irak yönetimi ile mevcut iş birliğinin artarak devam etme zorunluluğunu ifade ettiğini aktardı. Ayrıca bazı çevrelerce Fidan’ın ifadelerinin bağlamından koparılıp Irak’ın iç işlerine müdahale edildiği şeklinde yorumlar yapılmasının kesin bir dille reddedildiğini belirten Keçeli, “Bu vesileyle Türkiye olarak komşumuz Irak’ın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine desteğimizi yineliyoruz.” diye konuştu.

HAKAN FİDAN’IN AÇIKLAMALARI

Dışişleri Bakanı Fidan, 9 Şubat’ta bir televizyon kanalında yaptığı açıklamada, terör örgütü PKK’nın Irak’taki varlığına dair, “Bu işin bir de Irak ayağı var. Suriye ayağı bittikten sonra Irak ayağı var. İnşallah Irak’ta buradakinden ders çıkartırlar da daha akıllı bir karar alırlar ve oradaki geçiş daha kolay olur.” ifadelerini kullanmıştı. Ayrıca Irak hükümetinin PKK konusunda bir irade ortaya koyması gerektiğini ve Sincar’daki yapılanmanın orada duramayacağını belirtti. Fidan, PKK’nın Türkiye’ye karşı kurulan bir örgüt olduğunu ancak Irak’ta çok geniş toprakları işgal ettiğine dikkat çekerek, “Sen nasıl bir egemen devletsin ki bunun varlığına bu şekilde izin veriyorsun?” değerlendirmesini yaptı.

Fidan, Sincar’ın çevresinin Haşdi Şabi ile çevrelendiğini belirtirken, “Haşdi Şabi karadan ilerleyip biz havadan harekat yaptığımız zaman, olay 2 veya 3 gün. Fazla bir süresi yok. Bu kadar basit bir askeri operasyon.” dedi. Ayrıca, “Irak hükümeti kendi topraklarının başka bir silahlı unsur tarafından işgal edilmesine izin verir bir durumda. Bunu kendisinin bir milli güvenlik tehdidi olarak algılamıyor.” diyerek, ülke içindeki dengelere dikkat çekti.