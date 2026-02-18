Diyanet’in Açıkladığı Durumlar Oruçu Bozar

Ramazan ayı, tüm Türkiye’de manevi bir huzur atmosferi yaratıyor. İbadetlerini tam olarak yerine getirmek isteyen milyonlarca vatandaş, zihnindeki sorulara yanıt arıyor. Bu yıl, Ramazan boyunca en fazla merak edilen sorulardan biri olan ‘Orucu ne bozar?’ konusuna kesin bir açıklık getirildi. Diyanet’in belirttiğine göre, orucu bozan durumlar şunlar:

ORUCU BOZAN DURUMLAR

Oruç ibadeti, belirli bir süre boyunca yemek, içmek ve cinsel ilişkiden uzak durarak nefsin terbiye edilmesini amaçlıyor. Dini kaynaklara dayanan bilgiler doğrultusunda, oruçlu olduğumuz süre içerisinde bu kapsamda değerlendirilen tüm davranışlar, orucun bozulmasına neden olabiliyor. Yeme ve içme yasağı yalnızca gıda tüketimiyle sınırlı kalmayıp, alışkanlık haline gelen ve keyif veren maddeleri de kapsıyor. Bu doğrultuda, sigara, nargile gibi tütün ürünlerinin yanı sıra uyuşturucu maddeler ve bağımlılık yaratan her türlü ürün, oruç süresince yasaklar arasına giriyor.