Diyarbakır’da 13 Yaşındaki Kız Bulundu

H.A.’NIN KAYBOLMASI VE AİLENİN İHBARI

Merkez Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesi’ndeki evlerinden 3 Şubat’ta markete gitmek üzere çıkan 13 yaşındaki H.A’dan ailesi haber alamadı ve durumu güvenlik güçlerine bildirdi. Kızlarının kaçırıldığını düşünen aile, şikayetçi oldu ve Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı bir soruşturma başlattı.

ŞÜPHELİNİN POLİSE TESLİM OLMA ANI

H.A’nın bulunması için polis ekiplerince sürdürülen çalışmalar devam ederken, şüpheli Z.Ş. (29), H.A. ile birlikte İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğüne giderek, polise teslim oldu.