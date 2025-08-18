Diyarbakır’da Balkon Çöktü: 5 Yaralı

BALKON ÇÖKME OLAYI DİYARBAKIR’DA GERÇEKLEŞTİ

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesindeki Gögüzeli Mahallesi’nde yer alan iki katlı müstakil evin balkonunun çökmesi sonucu talihsiz bir olay meydana geldi.

BALKONDAKİLER ENKAZ ALTINDA KALDI

Balkonun altında ve üstünde bulunan bireyler, çöken beton bloğun altında kaldı. Olayı haber alan yetkililer, AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekiplerini hızlı bir şekilde olay yerine yönlendirdi. Yapılan çalışmalar sonucunda, aralarında iki çocuğun da bulunduğu toplam beş kişi, vatandaşlar ve kurtarma ekipleri tarafından enkaz altından kurtarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere hızla sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Ali Zencir isimli mahalle sakini, balkonda bir ek yapıldığını belirtti. Olay anında anne ve babanın üstünde oturduğu sırada balkondaki çökme yaşandığını ifade eden Zencir, “Çocuklar önce çıkarıldı. Aile vardı, onlar ekipler tarafından kurtarıldı. Çok şükür durumları iyi. Balkonda sonradan ek yapılmış, güvenli bir geçiş yoktu. Demirler de zayıf görünüyordu” dedi.