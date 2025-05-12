Diyarbakır’da Barış Bayramı Yaşanıyor

TERÖRÜN GÜNDEMİNDEN ÇIKMASI

Terör, Türkiye’nin gündeminden nihayet çıkıyor. Yarım asra dayanan bu sorunun sona ermesi için tarihi bir dönemeç daha geçildi. Terörsüz Türkiye süreci kapsamında PKK, 5-7 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirdiği 12. Kongresinde kendini feshettiğini açıkladı. Bu açıklamanın ardından Türkiye’de özellikle Diyarbakır’da barış havası hakim olmaya başladı. Diyarbakır’daki vatandaşlar ve esnaf, gelişmeleri olumlu biçimde değerlendiriyor.

BÜTÜN VATANDAŞLARIZ

Vatandaşlardan Abdullah Emre Soygan, Türk ve Kürtlerin her zaman kardeş olduğunu vurgulayarak, “İyi karşılıyorum çünkü artık bu ülkede savaş olmasın. İnsanlar ölmesin, anneler ağlamasın. Kan dökülmeye gerek yok. Sonuçta hepimiz bu ülkenin vatandaşlarıyız” ifadelerini kullandı.

Vatandaş Ramazan Karadağ ise bu kararın geç kalınmış olduğunu belirterek, “Çok şükür oldu ve bitti. Milletteki mutluluğu ve sevinci ortadadır. Geç kalınmış ama gereken bir şeydi. Hepimiz bu işten bezdik. Bu süreçte hepimizin beklentileri var. Yatırımlar da olacak. Önceden buraya millet gelmeye korkuyordu” şeklinde konuştu.

KİMSE ÖLMESİN

Esnaf Şahin Elaltunkara, ‘Terörsüz Türkiye’nin 30 yıl önce olması gerektiğini belirterek, bu durumun insanlara fayda sağlayacağını söyledi. Vatana ve millete hayırlı olması temennisinde bulunan Elaltunkara, “Geç kalınmış bir hareketti. Keşke 30 yıl önce olsaydı, keşke hiç olmasaydı. Artık kimse ölmesin, herkes güllük, gülistanlık yaşasın, dışardan turist ve yerli turistler gelsin, memleketimizde herkes rahat etsin, esnafımız kazansın” dedi.

GELİŞME VE TURİZM POTANSİYELİ

Esnaf Nedim Aba, silahların bırakılmasının ardından daha fazla turist geleceğini belirterek, “Allah’ın izniyle, şehrimiz daha çok gelişecek. Sanayi bakımından da çok gelişeceğiz, turizm yönünden de daha fazla ilerleyeceğiz inşallah. Gelsinler bizi tanısınlar, kulaktan kulağa anlattıkları gibi değiliz. Gelen zaten hayran kalıyor, misafirperverliğimiz en üst düzeyde, bizi tanıyan buraya gelmeyen pişman olmuyor” diye konuştu. Abdullah Meşe ise ölümlerin sona ermesini ve huzur ortamının sağlanmasını arzuladıklarını belirterek, “Turistler zaten son zamanlarda çok fazla geliyordu, artık daha rahat ve daha fazla gelecekler” ifadelerini kullandı.