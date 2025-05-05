Gündem

Diyarbakır’da Caddede Sırrı Süreyya Önder Yaşatılacak

diyarbakir-da-caddede-sirri-sureyya-onder-yasatilacak

DİYARBAKIR’DA CADDEYE YENİ İSİM VERİLİYOR

Diyarbakır’ın Çınar Belediyesi’nde, Sırrı Süreyya Önder’in isminin bir caddeye verilmesi kararı alındı. Çınar Belediyesi’nin Mayıs ayı Meclis Toplantısı’nda, 3 Mayıs’ta İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliğinden hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in adını Cumhuriyet Mahallesi’ndeki Derman Caddesi’ne vermek için bir önerge sunuldu.

Önerge, meclis üyeleri tarafından oy birliği ile kabul edildi. Resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından caddeye yeni bir tabela asılarak isim değişikliği yapılacak. Bu karar, Sırrı Süreyya Önder’in anısını yaşatmak için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

ÖNEMLİ

Gündem

Sırrı Süreyya Önder Caddesi Açılacak

Hayatını 18 gün boyunca sürdüren mücadelenin ardından kaybeden Sırrı Süreyya Önder’in adı, Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde bir caddeye verilecek.
Gündem

İstanbul’da Korkunç Cinayet İşlendi

İstanbul Şişli'de Bahar Aksu, eski eşi ve arkadaşları tarafından kaçırılmak istendi. Direnişi sonrasında, eski eşi tarafından silahıyla vurularak hayatını kaybetti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.