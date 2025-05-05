Diyarbakır’da Caddede Sırrı Süreyya Önder Yaşatılacak

DİYARBAKIR’DA CADDEYE YENİ İSİM VERİLİYOR

Diyarbakır’ın Çınar Belediyesi’nde, Sırrı Süreyya Önder’in isminin bir caddeye verilmesi kararı alındı. Çınar Belediyesi’nin Mayıs ayı Meclis Toplantısı’nda, 3 Mayıs’ta İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliğinden hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in adını Cumhuriyet Mahallesi’ndeki Derman Caddesi’ne vermek için bir önerge sunuldu.

Önerge, meclis üyeleri tarafından oy birliği ile kabul edildi. Resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından caddeye yeni bir tabela asılarak isim değişikliği yapılacak. Bu karar, Sırrı Süreyya Önder’in anısını yaşatmak için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.