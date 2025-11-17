Diyarbakır’da Çapraz Nakille İki Ailenin Kurtuluşu

Diyarbakır’da böbrek yetmezliği nedeniyle diyaliz tedavisi gören iki hastaya, eşlerinin organlarını vermek istemesine rağmen kan grubu uyumsuzluğu nedeniyle nakil yapılamadı. Ancak çiftlerin çapraz nakil yöntemi ile tedavileri başarıyla gerçekleştirildi.

KAN UYUŞMAZLIĞI NEDENİYLE NAKİL GERÇEKLEŞEMEDİ

60 yaşındaki Besra Dağ, iki yıl önce böbrek yetmezliği teşhisi aldı ve uzun bir diyaliz sürecine girmek zorunda kaldı. Eşi Şeyhmuz Dağ, donör olmak istedi fakat iki kişinin de kan grupları uyuşmadığı için nakil işlemi mümkün olamadı. Benzer bir durum, 59 yaşındaki Fesih Erkaçmaz için de yaşandı. Erkaçmaz da bir yıl önce böbrek yetmezliği tanısı aldı. Eşi Necla Erkaçmaz, donör olmak istese de uyumsuzluk nedeniyle nakil gerçekleşemedi.

ÇAPRAZ NAKİL İÇİN GİRİŞİMLER BAŞLADI

Her iki aile, Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin Organ Nakli Merkezi’ne çapraz nakil için başvuruda bulundu. Yapılan incelemelerde, Necla Erkaçmaz’ın böbreğinin Besra Dağ’a, Şeyhmuz Dağ’ın böbreğinin ise Fesih Erkaçmaz’a uyumlu olduğu tespit edildi. Prof. Dr. Nurettin Ay ve ekibi, yaklaşık bir ay önce donörleri ve alıcıları eş zamanlı olarak ameliyat etti. Başarılı bir operasyon sonrasında iki hasta için uygun böbrek nakilleri gerçekleştirildi.

Besra Dağ, zorlu diyaliz sürecinin ardından sağlığına kavuşturulduğunu ifade ederek, “Eşim donör olmak istedi ama kanımız uymadı. Çapraz nakille yeniden sağlığıma kavuştum. Birbirimize hayat verdik.” dedi.

“ÇAPRAZ NAKİLLE YENİDEN SAĞLIĞIMIZA KAVUŞTUK”

Fesih Erkaçmaz da hastalığının ilerlediğini belirterek, “Eşim böbreğini vermek istedi ama bu mümkün olmadı. Çapraz nakil sayesinde diyalizden kurtuldum. Şimdi çok iyiyiz, değerlerimiz de düzeldi.” şeklinde konuştu.

EŞLER ARASINDA ÇAPRAZ NAKİL YAPILDI

Organ Nakli Merkezi Sorumlusu Prof. Dr. Nurettin Ay, çapraz naklin Türkiye’de yalnızca sınırlı merkezlerde gerçekleştirilebildiğini vurguladı ve şöyle belirtti: “Kadın hastalar kendi aralarında, erkek hastalar da kendi aralarında organ takası gerçekleştirdi. Kan uyumsuzluğunu aşmak için takas yöntemi uygulandı. Ameliyatlar eş zamanlı yapıldı. Her iki hastanın böbrek fonksiyonları iyi durumda.” Ayrıca, Ay, çapraz nakillerde donör yaşlarının birbirine yakın olmasının önemine dikkat çekerek, “Hastalarımız 55–60 yaş aralığındaydı. Çapraz nakil için ideal adaylardı.” ifadelerini kullandı.

