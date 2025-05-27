Diyarbakır’da Göçmen Sıçanlar Görüldü!

ÇİN’DEN GÖÇMEN SICANLAR DİYARBAKIR’DA GÖRÜNTÜLENDİ

Çin’in kuzey bölgelerinde yaşayan kahverengi sıçanlar, Diyarbakır’da ortaya çıktı. Uzmanlar, bu durum üzerine şehirde detaylı incelemeler yapmak için bölgeye gelerek çalışmalar gerçekleştirdi. Prof. Dr. Sözen, ekibiyle birlikte gölet çevresine kapanlar kurarak küçük memeli canlıları incelediklerini belirtti.

UZMANLARDAN GENİŞ KAPSAMLI ÇALIŞMA

Diyarbakır’da görüntülenen göçmen sıçanlar, uzmanların dikkatini çekti ve bu nedenle bölgeyi araştırma çalışmaları başlatıldı. Prof. Dr. Sözen, TUBİTAK Projesi kapsamında Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde bulunduklarını ve arazi çalışmalarına Gaziantep’te başladıklarını ifade etti. Ekip, şu anda Diyarbakır’da çalışmalarını sürdürmekte olup, daha sonrasında Mardin ve Adıyaman üzerinden Zonguldak’a dönecekler.

FARE ÖRNEKLERİ ÜZERİNDE İNCELEME YAPILIYOR

Prof. Dr. Sözen, gerçekleştirilen arazi çalışmalarında kapanlar kurarak çeşitli fare örneklerini yakaladıklarını aktardı. Bu incelemelerde Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yaygın olan fare türlerini belirlediklerini söyleyen Sözen, ayrıca doku örnekleri alarak bu farelerin insanlara bulaştırabilecekleri potansiyel hastalıkları tespit etmeye çalıştıklarını da vurguladı.