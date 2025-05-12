Diyarbakır’da Halay Çekildi

HALAYlarla KARŞILAMA

Terör örgütü PKK’nın silah bırakma ve feshetme kararının ardından, Sur ilçesinde Gazi Caddesi ve Ulu Camii önünde birçok kişi halay çekti. CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da bu sevinç dolu anlara eşlik etti.

YENİ DÖNEMİN MUTLULUĞU

Tanrıkulu, terörün sona ereceği yeni dönemin sevinçle karşılandığını dile getirerek, “Bunca yıl sonra bu kadar acının, travmanın yaşandığı yıllardan sonra şiddetin, silahın, terörün olmayacağı bir dönemin başlaması herkesin ortak dileği ve ortak mutluluğu.” şeklinde konuştu. Yeni bir döneme geçildiğini belirten Tanrıkulu, “Bizlere düşen görev adalet içinde demokrasiyle taçlandırmak.” ifadelerini kullandı.

PKK’DAN SİLAH BIRAKMA AÇIKLAMASI

Geçtiğimiz hafta kongresini gerçekleştiren terör örgütü PKK, bu kongrede alınan kararları duyurdu. Açıklamada, terör örgütünün kendini feshettiği ve silahların bırakılacağı ifade edildi. Sonuç bildirgesinde, “Türk-Kürt ilişkilerinin yeniden dizayn edilmesi” çağrısında bulunulurken, “Herkesi barış sürecine katılmaya çağırıyoruz.” ifadesi yer aldı.