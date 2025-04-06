“Diyarbakır’da Hortum Görüntülendi.”

EĞİL İLÇESİNDE HORTUM FELAKETİ

Eğil ilçesinde aniden ortaya çıkan hortum, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kısa süreli olmasına rağmen etkili olan doğa olayı, tarım arazileri ve bazı yapılarda hasara yol açtı.

ZARAR TESPİT ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Olayın ardından Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri, bölgede inceleme yaparak zarar tespit çalışmalarını başlattı. Hortumun etkilediği alanlarda hasarın boyutları belirlenmeye çalışılıyor.

ÇİFTÇİLERİN ENDİŞESİ BÜYÜYOR

Hortumun tarım arazilerinde yol açtığı tahribat, bölgedeki çiftçileri endişelendiriyor. Yetkililer, hasarın detaylı analizinin ardından gerekli desteklerin sağlanacağını ifade ediyor.

HORTUMUN GÖRÜNTÜLERİ SOSYAL MEDYADA YAYILDI

Cep telefonuyla kaydedilen hortum görüntüleri, sosyal medyada hızla yayılarak bölge sakinlerinin tepkisini çekti. Vatandaşlar, bu tür doğa olaylarına karşı önlem alınması gerektiğini vurguluyor.