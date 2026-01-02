Diyarbakır’da Kar Yağışı Sonrası 12 Fabrika Çatısı Çöktü

DİYARBAKIR’DA KAR YAĞIŞI YAŞAMI OLUMSUZ ETKİLEDİ

Diyarbakır genelinde etkili olan kar yağışı, günlük yaşamı sekteye uğrattı. Bismil ilçesinde yoğun yağış sonrası, 12 çırçır fabrikası ve bir ahırın çatısı, kar birikintisinin ağırlığına dayanamayarak çöktü. Olayın sonucunda iş yerlerinde bulunan 20 biçerdöver de zarar gördü. Hasar tespit çalışmaları kısa sürede başlatılırken, çökme anlarının güvenlik kameralarına yansıdığı görüldü.

DİKKAT ÇEKEN ZARAR

Bismil Pamuk Üreticileri Birliği Başkanı Hasan Vural, ilçede toplamda 36 çırçır fabrikası olduğunu ifade ederek, kar yağışı nedeniyle 12 fabrikanın çatısının çöktüğünü aktardı. Çökme olayı sonucunda 20 biçerdöverin zarar gördüğünü belirten Vural, “Bir ahırın da çatısı çöktü. Çok büyük bir zarar oluştu. Yetkililerden destek bekliyoruz” şeklinde konuştu.