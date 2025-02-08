Diyarbakır’da Kız Çocuğunu Kaçıran Kişi Tutuklandı

OLAYIN GERÇEĞE DÖNÜŞMESİ

Olay, 3 Şubat tarihi itibarıyla Kayapınar ilçesinin Peyas Mahallesi’nde meydana geliyor. Markete gitme amacıyla evden çıkan H.A.’dan bir daha haber alınamıyor. Bunun üzerine ailesi, kaybolma durumu için polise başvuruyor.

SUÇUN FAHRİSİ YAKALANIYOR

Cumhuriyet Başsavcılığı, kaybolma olayıyla ilgili olarak bir soruşturma başlatıyor. Soruşturma çerçevesinde, 6 Şubat’ta H.A.’yı kaçırdığı iddia edilen Zülfü Şakar, İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi’ne teslim oluyor ve gözaltına alınıyor. H.A. ise devlet korumasına alınıyor.

ADLİ SÜREÇ BAŞLIYOR

Zülfü Şakar, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanıyor. Olayın gelişmesi, toplumda büyük yankı buluyor.