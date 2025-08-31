Diyarbakır’da Minibüs Devrildi: 1 Ölü, 16 Yaralı

DİYARBAKIR’E GİDEN MİNİBÜS DEVRİLDİ

Akşama doğru Diyarbakır-Eğil kara yolunda ciddi bir kaza gerçekleşti. İlçeye gezmek üzere Adıyaman’dan gelenleri taşıyan M.G. yönetimindeki 02 AFJ 279 plakalı minibüs, kontrolünü kaybederek demir bariyerlere çarptı ve devrildi.

KAZADA CAN KAYBI YAŞANDI

Bu üzücü kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 16 kişi ise yaralandı. Olayın hemen ardından sağlık, itfaiye, UMKE ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi.

YARALILARA MÜDAHALE EDİLDİ

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere götürülerek tedavi altına alındı. Yaralılardan 3’ünün durumunun kritik olduğu aktarıldı. Bunun yanı sıra, kazayla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlatıldı.