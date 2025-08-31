Diyarbakır’da Minibüs Devrildi: 1 Ölü, 16 Yaralı

FECİ KAZA DİYARBAKIR’DA MEYDANA GELDİ

Akşama doğru Diyarbakır-Eğil kara yolunda korkunç bir kaza gerçekleşti. Gezmek amacıyla Adıyaman’dan yola çıkan bir grup yolcuğu taşıyan M.G. yönetimindeki 02 AFJ 279 plakalı minibüs, direksiyon hakimiyetini kaybedip demir bariyerlere çarparak devrildi.

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, ÇOK SAYIDA YARALI VAR

Kazanın sonucunda 1 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi de yaralanarak hastanelere kaldırıldı. Olay yerinde sağlık, itfaiye, UMKE ve jandarma ekiplerinin yer aldığı bir müdahale gerçekleştirildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaralılara ilk müdahale yapıldıktan sonra çevredeki hastanelere sevk edildi. Bu yaralılardan 3’ünün durumunun ağır olduğu bildirildi ve kazayla ilgili soruşturma süreci başlatıldı.