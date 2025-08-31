Gündem

Diyarbakır’da Minibüs Devrildi: 1 Ölü, 16 Yaralı

diyarbakir-da-minibus-devrildi-1-olu-16-yarali

FECİ KAZA DİYARBAKIR’DA MEYDANA GELDİ

Akşama doğru Diyarbakır-Eğil kara yolunda korkunç bir kaza gerçekleşti. Gezmek amacıyla Adıyaman’dan yola çıkan bir grup yolcuğu taşıyan M.G. yönetimindeki 02 AFJ 279 plakalı minibüs, direksiyon hakimiyetini kaybedip demir bariyerlere çarparak devrildi.

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, ÇOK SAYIDA YARALI VAR

Kazanın sonucunda 1 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi de yaralanarak hastanelere kaldırıldı. Olay yerinde sağlık, itfaiye, UMKE ve jandarma ekiplerinin yer aldığı bir müdahale gerçekleştirildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaralılara ilk müdahale yapıldıktan sonra çevredeki hastanelere sevk edildi. Bu yaralılardan 3’ünün durumunun ağır olduğu bildirildi ve kazayla ilgili soruşturma süreci başlatıldı.

ÖNEMLİ

Gündem

Diyarbakır’da Minibüs Devrilmesi Oldu

Diyarbakır-Eğil yolunda bir minibüs devrildi. Kaza sonucu 1 kişi yaşamını yitirirken, 16 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere sevk edildi ve olayla ilgili soruşturma açıldı.
Dünya

Trump Golf Fotoğrafıyla İfşa Oldu

ABD Başkanı Donald Trump'ın 26 Ağustos'tan beri görünmemesi, sağlık durumu hakkında endişelere yol açtı. Beyaz Saray, Trump'ın sağlığını değerlendirdi ve golf kulübündeki fotoğrafları bu endişeleri dindirdi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.