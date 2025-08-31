Diyarbakır’da Minibüs Devrildi: 1 Ölü, 16 Yaralı

DİYARBAKIR-EĞİL YOLUNDA KAZA

Akşama saatlerinde Diyarbakır-Eğil kara yolunda ciddi bir kaza meydana geldi. Gezi amacıyla Adıyaman’dan gelenleri taşıyan M.G. yönetimindeki 02 AFJ 279 plakalı minibüs, kontrol kaybı yaşayıp demir bariyerlere çarparak devrildi.

KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, toplamda 16 kişi yaralandı. Yapılan ihbarla olay yerine sağlık, itfaiye, UMKE ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere taşınarak tedavi altına alındı. Yaralılardan 3’ünün sağlık durumunun ağır olduğu bildiriliyor. Kazayla ilgili olarak bir soruşturma başlatıldı.