Gündem

Diyarbakır’da Minibüs Devrildi: 1 Ölü, 16 Yaralı

diyarbakir-da-minibus-devrildi-1-olu-16-yarali

ACILI KAZA

Akşam saatlerinde Diyarbakır-Eğil kara yolunda çok kötü bir kaza gerçekleşti. Gezi amacıyla Adıyaman’dan gelenleri taşıyan M.G. yönetimindeki 02 AFJ 279 plakalı minibüs kontrolden çıkarak demir bariyerlere çarptı ve devrildi.

ÖLÜ VE YARALILAR

Bu feci kazada bir kişi hayatını kaybetti. Ayrıca, kazadan dolayı 16 kişi yaralanarak etkilendi. Olayın ardından hemen sağlık, itfaiye, UMKE ve jandarma ekipleri bölgeye yönlendirildi.

SORUŞTURMA AÇILDI

Yaralılar, ilk müdahalelerin ardından çevredeki hastanelere sevk edilerek acil tedaviye alındı. Yaralılardan üçünün durumunun ağır olduğu bildiriliyor. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

ÖNEMLİ

Dünya

İsrail Ve Gazze Üzerine Tansiyon Artıyor

Avrupa Birliği dışişleri bakanları, Kopenhag'da düzenlenen toplantıda İsrail'e uygulanacak olası yaptırımlar hakkında ciddi anlaşmazlıklar yaşadı; bazı ülkeler sert ekonomik önlemler isterken, diğerleri karşı çıktı.
Gündem

Boğaziçi Üniversitesi’nde vahşet ayrıntıları ortaya çıktı

Boğaziçi Üniversitesi'nde 15 yaşındaki Hilal Özdemir'i öldüren Ayberk Kurtuluş'un suç geçmişi dikkat çekici şekilde geniş bir yelpazeye yayılıyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.