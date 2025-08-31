Diyarbakır’da Minibüs Devrildi: 1 Ölü, 16 Yaralı

ACILI KAZA

Akşam saatlerinde Diyarbakır-Eğil kara yolunda çok kötü bir kaza gerçekleşti. Gezi amacıyla Adıyaman’dan gelenleri taşıyan M.G. yönetimindeki 02 AFJ 279 plakalı minibüs kontrolden çıkarak demir bariyerlere çarptı ve devrildi.

ÖLÜ VE YARALILAR

Bu feci kazada bir kişi hayatını kaybetti. Ayrıca, kazadan dolayı 16 kişi yaralanarak etkilendi. Olayın ardından hemen sağlık, itfaiye, UMKE ve jandarma ekipleri bölgeye yönlendirildi.

SORUŞTURMA AÇILDI

Yaralılar, ilk müdahalelerin ardından çevredeki hastanelere sevk edilerek acil tedaviye alındı. Yaralılardan üçünün durumunun ağır olduğu bildiriliyor. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldığı öğrenildi.