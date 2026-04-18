Diyarbakır’da Narin Güran Davasında Gözaltı Yine Geldi

Diyarbakır’da gerçekleşen Narin Güran cinayetinde ceza alan Nevzat Bahtiyar’ın oğlu, ruhsatsız silahla yakalandı ve tutuklandı.

Bu olay, Nevzat Bahtiyar’ın yeniden yargılandığı davanın görüldüğü gün meydana geldi.

Bağlar ilçesinde sekiz yaşındaki Narin Güran’ın 21 Ağustos 2024’te kaybolmasının ardından 19 gün sonra cansız bedeni bulunmuştu. Bu cinayetle ilgili davada, sanık Nevzat Bahtiyar geçtiğimiz gün 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde karar duruşmasına katıldı. Mahkeme, Bahtiyar’a kasten öldürmeye yardım etmek suçundan 17 yıl hapis cezası verdi.

Olay Yeri Hareketli Anlar Yaşadı

Karar duruşmasına verilen arada, taraf aileler adliyeden ayrıldı. Bu sırada adliyenin önünde bazı olaylar yaşandı. Şüpheli durumu nedeniyle Nevzat Bahtiyar’ın oğlu İbrahim Bahtiyar ve iki akrabasının bulunduğu araç, yunus timleri ekipleri tarafından durduruldu.

Silahlar Ele Geçirildi

Araçta yapılan aramada iki ruhsatsız tabanca bulundu. Gözaltına alınan üç kişi, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. İbrahim Bahtiyar, çıkarıldığı mahkemede ruhsatsız silah bulundurmak suçundan tutuklandı. Diğer iki şüpheli ise serbest bırakıldı.

