Kadıköy’de Fenerbahçe Taraftarından Ederson’a Protesto

Kadıköy’de Ederson’a Yoğun Protesto! Rizespor ile yapılan maç sonrası Fenerbahçe taraftarlarının sabrı taştı ve Brezilyalı kaleci ıslıklarla protesto edildi.

PROTESTOLARDAKİ ŞİDDET

Sezonun dikkat çeken transferlerinden biri olan Brezilyalı kaleci Ederson, Rizespor’un duraklama dakikalarında bulduğu eşitlik golü sonrası taraftarların hışmına uğradı. Maçın sona ermesiyle birlikte sahadan ayrılmaya hazırlanan Ederson, tribünlerden gelen yoğun ıslık ve protestolarla karşılaşmak durumunda kaldı.

AÇIKLAMALAR ÜZERİNE ÇIĞ GİBİ!

Maç sonrası Tedesco, “Son dakikada olan şey inanılmazdı” ifadeleriyle durumu değerlendirdi.

SAVUNMADA ÇUVALLAMA!

Fenerbahçe taraftarlarının bu tepkisi, yalnızca bu maçtaki performansla sınırlı değil; sezon boyunca son dakikalarda kalede yaşanan gollerin yol açtığı hayal kırıklığına dayanıyor. İç sahada Kasımpaşa, Alanyaspor ve en son Rizespor karşısında 90+ dakikalarda savunmada yaşanan aksaklıklar nedeniyle toplamda 6 puan kaybı yaşanırken, bu duruma kaleci Ederson’un adı karıştı.

DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

Islıklar ve protestolar esnasında oldukça moralsiz görünen Ederson, tepki vermeden direkt olarak soyunma odasına gitti. Şampiyonluk yarışı açısından kritik bir dönemde taraftar ile yaşanan bu gerginlik, önümüzdeki hafta oynanacak Galatasaray derbisi öncesinde takım içindeki huzursuzluğu artırdı.