Fenerbahçe 90+8’deki Golle İki Puan Kaybetti

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında Çaykur Rizespor ile karşılaştığı maçta, 90+8. dakikada yediği golle 2-2’lik beraberlikle sahadan ayrıldı ve bu sonuçla liderlik şansını kaçırdı.

MAÇ SONUNDA FENERBAHÇE TEKNİK DİREKTÖRÜNDEN AÇIKLAMALAR

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, maç sonrasında değerlendirmelerde bulundu.

“İYİ BİR MAÇ OYNADIK”

Tedesco, “İyi bir maç çıkardığımızı düşünüyorum. Rizespor’un son 7 maçta 5 galibiyeti vardı. Kaybettikleri maçlardan biri Trabzonspor’a karşıydı. Bu maçın zor ve çekişmeli olacağını biliyorduk. İyi bir ilk yarı oynadık. İkinci yarıda, ikinci şutta geriye düştük. Skoru çevirdik ama son dakikada olan şey inanılmazdı” şeklinde konuştu.

ÖNDEKİ MAÇA FOCUS

Açıklamalarında, “Derbiden önce bir kupa maçımız var. O maç bizim için önemli. Tüm odağımızın o maçta olması gerekiyor. Derbi maçları her zaman pozitiftir. Ben böyle maçlar oynamayı severim. Yüzde yüzümüzle o maçta olacağız, her maçta olduğu gibi” ifadelerini kullandı.