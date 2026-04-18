Fenerbahçe’den Kerem Aktürkoğlu’ndan Sert Açıklamalar

FENERBAHÇE’NİN LİDERLİK FIRSATINI TEPTİĞİ MAÇTA ÇARPICI AÇIKLAMALAR!

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor ile oynadığı karşılaşmada 2-2’lik eşitlikle liderlik şansını değerlendiremeyerek önemli bir fırsatı kaçırdı. Sarı-lacivertli takımın golcü oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, maç sonrasında dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Gol atmasına rağmen puan kaybının önüne geçemeyen Kerem, hakem yönetimi ve takım performansı hakkında sert eleştirilerde bulundu.

Uzatma dakikalarında gelen eşitlik golü öncesindeki faul kararı için oldukça sert ifadeler kullanan milli futbolcu, bu pozisyonun maçın gidişatını etkilediğini savundu ve “Son dakikalarda verilen faulün hiçbir açıklaması yok. Ceza sahası içinde kalecinin dokunulmazlığı var ama kaleci ceza sahası dışında kendisini yere atıyor ve topu eline alıyor. Bu skandal bir karar! Ondan sonra zaten hatalar zinciri geldi.” dedi.

Bu sezon iç sahada son dakikalarda yaşanan puan kaybı çetelesine dikkat çeken Kerem, “3 oldu galiba, kaç oldu bilmiyorum son dakikalarda puan kayıplarımız. Bunun özeleştirisini yapmamız lazım. Sezon daha bitmedi ama artık çok zor. Son dakikalarda yemememiz gereken bir gol yedik. Ama bazı şeyler sadece bizim elimizde değil, hataların da bu kadar bariz yapılmaması gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

Maç sonrası stadyumu kalp kırık ve üzgün bir şekilde terketmiş olan taraftarlara seslenen Kerem Aktürkoğlu, duygusal bir mesajla durumu noktalamayı tercih etti. “Taraftarımıza böyle bir akşam yaşattığımız için çok üzgünüz. Onlardan özür dileriz. Haklarını helal etsinler.” şeklinde sözler sarf ederek, takımının bunun gibi sonuçlar yaşanmaması için gayret göstermesi gerektiğini vurguladı.