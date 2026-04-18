MHP Bilecik İl Teşkilatı Feshedildi Açıklandı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, MHP Bilecik İl Teşkilatı’nın feshedildiğini kamuoyuna açıkladı.

BİLECİK İL TEŞKİLATI FESHEDİLDİ

Yalçın, yazılı bir bildiri ile, “Milliyetçi Hareket Partisi Bilecik İl Teşkilatı, parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün 34. maddesi uyarınca feshedilmiştir. Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde, Milliyetçi Hareket Partisi Bilecik İl Başkanlığı görevine Talha Özkan atanmıştır.” şeklinde bilgiler verdi.

NE OLMUŞTU?

MHP Genel Merkezi’nin aldığı karara göre, 6 Nisan’da MHP İstanbul İl Başkanlığı’nın; 16 Nisan’da ise Kütahya, Eskişehir ve Kars’taki MHP il teşkilatlarının feshedildiği bildirilmişti.