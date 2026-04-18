MHP Bilecik İl Teşkilatı Feshedildi Açıklandı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, MHP Bilecik İl Teşkilatı’nın feshedildiğini kamuoyuna açıkladı.

Yalçın, yazılı bir bildiri ile, “Milliyetçi Hareket Partisi Bilecik İl Teşkilatı, parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün 34. maddesi uyarınca feshedilmiştir. Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde, Milliyetçi Hareket Partisi Bilecik İl Başkanlığı görevine Talha Özkan atanmıştır.” şeklinde bilgiler verdi.

NE OLMUŞTU?

MHP Genel Merkezi’nin aldığı karara göre, 6 Nisan’da MHP İstanbul İl Başkanlığı’nın; 16 Nisan’da ise Kütahya, Eskişehir ve Kars’taki MHP il teşkilatlarının feshedildiği bildirilmişti.

Gündem

Kadıköy’de Fenerbahçe Taraftarından Ederson’a Protesto

Kadıköy'de Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kalınması, Fenerbahçe taraftarında büyük bir öfkeye yol açtı. Tepkilerin merkezinde ise kaleci Ederson yer aldı.
Gündem

Fenerbahçe 90+8’deki Golle İki Puan Kaybetti

Fenerbahçe'nin teknik patronu Domenico Tedesco, Rizespor karşılaşmasının ardından önemli açıklamalarda bulundu.
Gündem

Bursa’da Okullara Saldırı Planı: 5 Şüpheli Tutuklandı

Bursa'da okullara yönelik saldırı hazırlığında oldukları öne sürülen 10 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilenlerden 5’i tutuklandı, 3’ü ev hapsine alındı, 2’si serbest bırakıldı.
Gündem

Galatasaray’da Seçim Tarihi Açıklandı: 16 Mayıs 2026

Galatasaray Spor Kulübü, Olağan Seçim Toplantısı'nın tarihini açıkladı.
Gündem

Galatasaray’da Osimhen Kadroda Şampiyonluk Hedefiyle

Galatasaray, Gençlerbirliği ile oynayacağı maç için geniş bir kadro açıkladı. Yıldız futbolcu Victor Osimhen de listeye dahil edildi. Tek eksik bir oyuncu bulunuyor.