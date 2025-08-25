Diyarbakır’da Patlama Sonrası Yangın Oluştu!

DİYARBAKIR’DA PATLAMA MEYDANA GELDİ

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesine bağlı Sanayi Mahallesi’nde bulunan 4 katlı bir binanın en üst katındaki dairede bilinmeyen bir nedenle patlama yaşandı. Patlamanın ardından çıkan yangında 1’i ağır, toplamda 4 kişi yaralandı. Olayla ilgili sağlık, itfaiye ve polis ekipleri bölgeye yönlendirildi.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

İtfaiye ekipleri, çıktığı anda yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yaralı olan 4 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansa taşınarak hastaneye kaldırıldı. Patlamanın nasıl gerçekleştiği ile ilgili olarak detaylı bir inceleme başlatıldı.