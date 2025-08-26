Diyarbakır’da Silahlı Çatışma Oldu!

GECESİ KORKUTAN ÇATIŞMA

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde, Feritköşk Mahallesi Fiskaya Caddesi’nde gece saatlerinde gerçekleşen silahlı çatışma, kentte büyük bir korku ve paniğe yol açtı. İddialara göre, cadde üzerinde karşılaşan ve aralarında husumet bulunan iki grup, otomobillerinden inerek tabancalarla birbirlerine ateş açtı.

YARALILAR VE KAYIPLAR

Çatışma sonucunda 7 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine yönlendirilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında kentteki hastanelere götürüldü. Durumu ağır olan iki kişi, Şeyhmus Uğurkan ve Mustafa Akşit, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata döndürülemedi ve vefat etti.

POLİSİN OPERASYONU DEVAM EDİYOR

Olay yerine gelen polis ekipleri, çatışmanın yaşandığı alanda detaylı incelemelerde bulundu. İki otomobilde çok sayıda kurşun izi tespit edildi ve bölgede birçok boş kovan bulundu. Olayla bağlantılı olan şahısların yakalanmasına yönelik geniş kapsamlı bir operasyon başlatıldı.