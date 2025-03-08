Diyarbakır’da Silahlı Kavga: 3 Ölü, 5 Yaralı

Olay, öğle saatlerinde Diyarbakır’ın Çermik ilçesine bağlı kırsal Dikyol Mahallesi’nde gerçekleşti. İddiaya göre, aralarında daha önce husumet bulunan komşu aileler arasında başlayan tartışma, kısa sürede taş, sopa ve silahlarla gerçekleştirilen bir kavgaya dönüşerek büyüdü. Kavga sırasında bazı araçlar da ateşe verildi.

ÖLÜ VE YARALILARIN SAYISI

Kavga sonucunda Erdal Başıbüyük, Ercan Başıbüyük ve Ömer Yaman, olay yerinde yaşamını yitirirken; Hüseyin Y., Muhammet Y., Efe Y., Yalçın B. ve ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Olaydan haberdar olanlar, durumu hemen sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Çermik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan Hüseyin Y. ve Muhammet Y., daha sonra Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Hüseyin Y.’nin hayati tehlikesinin devam ettiği aktarılırken, hayatını kaybedenlerin cenazeleri otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ VE SORUŞTURMA

Jandarma ekipleri, mahallede güvenlik önlemleri alarak olay yerinde geniş güvenlik çemberi oluşturdu. Olayla ilgili detaylı bir soruşturma başlatıldı.