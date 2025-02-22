Diyarbakır’da Suç Örgütüne Operasyon Yapıldı

DİYARBAKIR’DA ORGANİZE SUÇLA MÜCADELE

Diyarbakır’da suç ve suçlulara geçit verilmiyor. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları istihbari çalışmalar sonucunda liderliğini F.P.’nin üstlendiği silahlı bir organize suç örgütünü tespit etti. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda gerçekleştirilen geniş çaplı çalışmalarda, örgütün kent genelinde, aralarında yaşı küçük çocukların da yer aldığı bireylere uyuşturucu satarak “haksız kazanç elde ettikleri”, “kasten adam öldürmeye teşebbüs”, “kasten yaralama”, “yağma” gibi birçok silahlı eylemde bulundukları belirlendi.

SUÇ FAALİYETLERİ ORTAYA ÇIKTI

Örgütün, ticari anlaşmazlıklarda tahsilatçılık yaparak gelir sağladıkları ve mağdur ettikleri şahısların şikâyette bulunmamaları için tehdit ettikleri, diğer suç örgütleri ile silahlı çatışmalara girdikleri, iş yerlerine ve ikametlere yönelik silahlı eylemlerde bulundukları tespit edildi. Bu bilgi ışığında, operasyon için düğmeye basıldı.

21 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Bu doğrultuda, liderliğini F.P.’nin yaptığı örgüte yönelik, aralarında örgüt liderinin de bulunduğu 21 şüpheliye Diyarbakır merkezli olarak Mersin ve Aydın’da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan operasyon sonucunda şüphelilerin tamamı yakalanarak gözaltına alındı.

SUÇ UNSURLARI ELE GEÇİRİLDİ

Eş zamanlı operasyon kapsamında gerçekleştirilen adres aramalarında; örgüte ait çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, aralarında mağdur şahıslara yönelik eylemlerde kullanıldığı tespit edilen toplam 8 adet ruhsatsız tabanca ve çok sayıda fişek ile mühimmat ele geçirildi.

TUTUKLAMA SONUCU

Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 21 şüpheliden 12’si tutuklandı, 9 şüpheli ise adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.