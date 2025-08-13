Gündem

“Diyarbakır’da Sulama Kanalında Çocuk Cansız Bulundu.”

diyarbakir-da-sulama-kanalinda-cocuk-cansiz-bulundu

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER VE DURUM

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesindeki Kırsal Dokuzçeltik Mahallesi’nde 15 yaşındaki Muhammed Ronahi Gültekin sulama kanalına girdi. Gültekin, kısa bir süre sonra gözden kayboldu.

ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Olayın ardından 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar sonrasında, sağlık ekipleri, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama ekipleri, AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Arama çalışmaları sonucunda Gültekin’in cansız bedenine ulaşıldı. Genç çocuğun cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi.

