“Diyarbakır’da Vahşet Olayı Soruşturuluyor.”

Olayın Gelişimi

Olay, dün Sur ilçesindeki kırsal Köprübaşı Mahallesi civarındaki boş bir arada meydana geldi. Sabah saatlerinde 21 GH 662 plakalı kamyonetin yanmış bir şekilde bulunduğunu gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri yönlendirildi. Yapılan inceleme sonrasında, kamyonette Remzi Sati ve oğlu Muhammed’in cansız bedenleri tespit edildi. Baba ve oğulun cenazeleri, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna ulaştırıldı.

Baba ve Oğulun Durumu

Jandarma ekipleri, kamyonet ile çevresinde detaylı incelemelerde bulundu. İncelemeler neticesinde, baba ve oğulun ellerinin bağlandıktan sonra kamyonetin içerisine yerleştirildiği ve ardından aracın ateşe verilerek yakıldığı iddia edildi. Bu durum olayın aydınlatılması açısından önemli bir bilgi olarak kaydedildi.

Şüphelilerin Yakalanması

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarma içerisindeki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Remzi Sati ile oğlu Muhammed’in cenazelerinin, Diyarbakır Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul’daki Adli Tıp Kurumu’na gönderileceği bildirildi.