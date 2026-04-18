Diyarbakır’da Yıldırım Patırtısı: İki Çocuk Hayatını Kaybetti

Olay, sabah saatlerinde Ergani ilçesine bağlı Olgun köyü Çiçeközü mezrasında gerçekleşti. İlkokul bahçesindeki bir ağaca yıldırım düştü. Bu esnada ağacın altında bulunan Serkan Yıldırım, Kasım Yıldırım ve M.Y. yaralandı.

KAHREDEN HABER

İhbarın ardından sağlık ekipleri olay yerine intikal etti. Yaralılara ilk müdahale yapıldıktan sonra hastanelere sevk edildi. Ergani Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınan Serkan Yıldırım ve Kasım Yıldırım, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

DURUMU CİDDİ

Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi edilmekte olan M.Y.’nin sağlık durumunun ciddi olduğu aktarıldı.

Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldığı öğrenildi.