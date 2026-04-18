Diyarbakır’da Yıldırım Patırtısı: İki Çocuk Hayatını Kaybetti

diyarbakir-da-yildirim-patirtisi-iki-cocuk-hayatini-kaybetti

Olay, sabah saatlerinde Ergani ilçesine bağlı Olgun köyü Çiçeközü mezrasında gerçekleşti. İlkokul bahçesindeki bir ağaca yıldırım düştü. Bu esnada ağacın altında bulunan Serkan Yıldırım, Kasım Yıldırım ve M.Y. yaralandı.

KAHREDEN HABER

İhbarın ardından sağlık ekipleri olay yerine intikal etti. Yaralılara ilk müdahale yapıldıktan sonra hastanelere sevk edildi. Ergani Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınan Serkan Yıldırım ve Kasım Yıldırım, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

DURUMU CİDDİ

Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi edilmekte olan M.Y.’nin sağlık durumunun ciddi olduğu aktarıldı.

Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Fenerbahçe’den Kerem Aktürkoğlu’ndan Sert Açıklamalar

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kalarak şampiyonluk yarışında önemli bir kayıp yaşadı. Maç sonrası Kerem Aktürkoğlu hakem için "skandal" ifadelerini kullandı.
Gündem

Kadıköy’de Fenerbahçe Taraftarından Ederson’a Protesto

Kadıköy'de Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kalınması, Fenerbahçe taraftarında büyük bir öfkeye yol açtı. Tepkilerin merkezinde ise kaleci Ederson yer aldı.
Gündem

MHP Bilecik İl Teşkilatı Feshedildi Açıklandı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, sosyal medya üzerinden Bilecik İl Teşkilatı'nın feshedildiğini açıkladı.
Gündem

Fenerbahçe 90+8’deki Golle İki Puan Kaybetti

Fenerbahçe'nin teknik patronu Domenico Tedesco, Rizespor karşılaşmasının ardından önemli açıklamalarda bulundu.
Gündem

Bursa’da Okullara Saldırı Planı: 5 Şüpheli Tutuklandı

Bursa'da okullara yönelik saldırı hazırlığında oldukları öne sürülen 10 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilenlerden 5’i tutuklandı, 3’ü ev hapsine alındı, 2’si serbest bırakıldı.