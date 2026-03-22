Diyarbakır’da Yol Çöktü: 11 Kırsal Mahallede Ulaşım Kapandı

Meteoroloji 15’inci Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan “çok bulutlu ve gök gürültülü sağanak yağış” uyarılarının ardından Diyarbakır’da beklenen olay gerçekleşti. Şiddetli yağışlar, Silvan, Çınar ve Kocaköy ilçelerine bağlı 11 kırsal mahallenin yollarının çökmesine yol açtı. Ulaşımın tamamen kesildiği bu bölgede, ekipler acil durum çalışmalarına başladı. Diyarbakır Valiliği, durumun ciddiyetine vurgu yaparak kritik bir uyarıda bulunarak, yağışların sürmesi halinde riskli alanlarda kontrollü tahliyelerin yapılabileceğini ifade etti ve vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

ŞANLIURFA’DA SEL FELAKETİ TEKRARLANDI

Şanlıurfa’da da sağanak yağışlar yaşamı olumsuz etkiledi. Kentin sembolü olan tarihi Balıklıgöl bölgesinde su seviyesinin aşırı yükselmesi nedeniyle taşma tehlikesi oluştu. Bazı konutlar ve iş yerleri su altında kaldı ve belediye ekipleri, tahliye çalışmaları için seferberlik ilan etti. 3 sene önce yaşanan ve 17 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinin etkilerinin hala sürdüğü Şanlıurfa’da, bu sefer can kaybını önlemek için yüksek tedbirler alınıyor.

VALİ ŞILDAK: SÜREÇ YAKINDAN İZLENİYOR

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, bu faaliyetleri Afet Koordinasyon Merkezi’nden doğrudan yönettiğini belirtti. Vali Şıldak yaptığı açıklamada; “Dün öğle saatlerinden itibaren etkili olan ani yağış sonrası oluşan su baskınlarına en hızlı şekilde müdahale ediyoruz. Tüm birimlerimizle sahadayız ve süreci yakından takip ediyoruz,” dedi.

EĞİTİMDE YENİ DÜZENLEMELER

Valilik, yapılan yazılı açıklamada, aşırı yağış nedeniyle Viranşehir ve Ceylanpınar ilçelerindeki kırsal yol ağında meydana gelen bozulmaların göz önüne alındığını belirtti. Bu sebeple, 23 Mart 2026 Pazartesi günü bu iki ilçede taşımalı eğitim kapsamındaki okullar ile birleştirilmiş sınıflı ilkokullarda eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verileceği açıklandı. Kamuoyuna saygıyla duyuruldu.