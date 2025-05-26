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Diyarbakır’da Zincirleme Kaza Gerçekleşti

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DİYARBAKIR’DA ZİNCİRLEME KAZA MİYDANA GELDİ

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesine bağlı Çelikevler Mahallesi’nde, Diyarbakır-Elazığ kara yolunda endişe verici bir zincirleme kaza yaşandı. 21 AGL 534 plakalı otomobil, 21 S 0771 plakalı Mercedes işçi servisi minibüsü ve 72 AAV 701 plakalı Mercedes beton mikseri, sürücülerin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çarpıştı.

KAZADA 11 KİŞİ YARALANDI

Olayın ardından yapılan ihbar üzerine, bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Kaza sonucunda araçlarda bulunan 11 kişi, çeşitli hastanelere sevk edildi.

TRAFİK KONTROLLÜ OLARAK SAĞLANDI

Polis, yaşanan kaza hakkında inceleme başlatırken, araç trafiği kontrollü bir şekilde sağlandı.

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