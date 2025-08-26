Diyarbakır’daki çatışma, şehirde panik yarattı

GECE SAATLERİNDE YAŞANAN SILAHLI ÇATIŞMA

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde Feritköşk Mahallesi’ndeki Fiskaya Caddesi üzerinde, gece saatlerinde meydana gelen silahlı çatışma, kentte büyük korku ve paniğe sebep oldu. İddialara göre, aralarında husumet bulunan iki grup cadde üzerinde bir araya geldi. Otomobillerinden inen kişilerin tabancalarla birbirlerine ateş açtığı görüldü.

ŞAHISLARDAN İKİSİ HAYATINI KAYBETTİ

Yaşanan çatışmada, kurşunların isabet ettiği 7 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin hızlı müdahalesinin ardından çeşitli hastanelere kaldırıldı. Doktorların müdahalesine rağmen durumu ağır olan Şeyhmus Uğurkan ve Mustafa Akşit, yaşamlarını yitirdi.

POLİS EKİPLERİ OLAY YERİNDE İNCELEME YAPTI

Olay yerinde yapılan incelemelerde, polis ekipleri çatışmaya karışan iki otomobilde çok sayıda kurşun izi tespit etti. Ayrıca, bölgedeki araştırmalarda birçok boş kovan bulundu. Olaya karışan şahısların yakalanması için geniş çaplı bir operasyon başlatıldı.