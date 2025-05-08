Diyarbakır Green Park Oteli Tahliye Edildi!

TAHLİYE KARARIYLA GÜNDEME GELDİ

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde yer alan ve kentin ilk 5 yıldızlı oteli olan Green Park, mülk sahibi Nedim Çizmeci ile kiracı S.A. arasındaki uzun süreli kira uyuşmazlığının ardından alınan tahliye kararı ile dikkat çekti. İstanbul 10. İcra Hukuk Mahkemesi, 1 Ekim 2024 tarihinde tahliye kararı vermişti. Bu karar, İstinaf Mahkemesi tarafından 7 Mayıs 2025’te onaylanarak kesinleşti. Çizmeci, kararı sosyal medya hesabından “Çok Şükür Tahliye” başlığıyla duyurdu ve otelin eski prestijine kavuşacağına işaret etti.

ÜÇ YIL SÜREN HUKUKİ SÜREÇ

Nedim Çizmeci, Green Park Diyarbakır’ı, 2016’daki Hendek Olayları sonrasında yaşanan hasar sonrası 10 yıl süreli bir sözleşmeyle S.A.’ya kiralamıştı. Ancak Çizmeci’nin iddialarına göre, S.A. sözleşme şartlarını yerine getirmedi, kiralarını eksik ödedi ve otelin itibarını olumsuz etkiledi. Diyarbakır Söz’e göre, Çizmeci’nin 2022 yılında açtığı tahliye davası, S.A.’nın yapmış olduğu itirazlar ve bilirkişi raporlarıyla birlikte üç yıl sürdü. İstanbul 10. İcra Hukuk Mahkemesi, sözleşmenin feshine ve otelin tahliyesine karar vererek, bu hükmü İstinaf Mahkemesi de onayladı.

OTELİN YENİDEN HİZMETE GİRMESİ BEKLENİYOR

Nedim Çizmeci, sosyal medya hesabından süreçle ilgili paylaşım yaparak, oteli Diyarbakır’a yakışır bir şekilde yeniden hizmete açacaklarını ifade etti. “Şehrimiz her şeyin en iyisine layık,” diyerek, otelin dönüşüm sürecine dair güven verdi. İstinaf Mahkemesi’nin tahliye kararını onamasının ardından, kiracı S.A.’nın hangi yolu seçeceği merak ediliyor. Çizmeci, S.A.’nın oteli eksiksiz bir şekilde teslim edebileceğini ya da Yargıtay’a başvurarak sürecin uzamasını talep edebileceğini belirtti. Diyarbakır’ın ilk 5 yıldızlı oteli olan Green Park, modern cam köşkleri ve yüksek standartlı hizmetleriyle kentin turizm sektöründe önemli bir yere sahip. Ayrıca, Trivago verilerine göre otel, Diyarbakır’ın kültürel ve tarihi zenginliklerine yakın konumuyla da dikkat çekiyor.