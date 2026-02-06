Kar Yağışı 14 İl İçin Yeniden Kapıda

Ocak ayında İstanbul başta olmak üzere Türkiye’nin çeşitli illerinde son yılların en fazla yağışını alan bir dönem yaşanıyor. Ancak son haftalarda hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üstüne çıkma eğiliminde. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, internet sitesinde yayımladığı beş günlük hava tahmin raporunda kar yağışlarının yeniden başlamasıyla ilgili uyarılarda bulunarak, 14 il için yağış beklenildiğini açıkladı. Yayınlanan haritada, pazar, pazartesi ve salı günlerinde kar yağışı beklenen şehirler arasında yer alan iller şunlardır: Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Tunceli, Bingöl, Erzurum, Muş, Bitlis, Hakkari, Van, Ağrı, Iğdır, Kars ve Ardahan.

İSTANBUL’A KAR YAĞIŞI İÇİN TARİH VERİLDİ

Meteoroloji uzmanları, ocak ayının ilk günlerinde etkili olan yağışların, İstanbul, Ankara ve İzmir’e şubat ayının son günlerinde geri döneceği uyarısında bulundu. Ayrıca mart ayında Türkiye’de son on yılın en yoğun kar yağışının görülebileceğine de dikkat çekildi.