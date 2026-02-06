Tarkan İstanbul’da Konserlerle Büyük Gelir Elde Etti

Megastar Tarkan, yedi yıllık bir aranın ardından İstanbul’da düzenlediği 10 konser ile hayranlarına unutulmaz bir deneyim sundu.

İSTANBUL’DA EŞSİZ BİR DENEYİM

Volkswagen Arena’da gerçekleştirilen konser serisi, yaklaşık 70 bin müzikseverin katılımıyla sona erdi. Tarkan, serinin bazı konserlerinde sürpriz isimleri sahnesinde ağırladı ve enerjisi ile sahne performansı ile dinleyicilerine keyifli anlar yaşattı. Konserlerde, Cem Yılmaz, Sibel Can, Ata Demirer ve Ajda Pekkan gibi ünlü konuklar yer alırken, Tarkan, kendisini izlemeye gelen meslektaşlarını da selamlamayı ihmal etmedi.

MÜKAFATLI BİR PERFORMANS

Tarkan’ın bu konser serisinden yaklaşık 500 milyon TL’lik bir kazanç elde ettiği belirtiliyor.