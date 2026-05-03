Diyarbakır Kutlamalarında Olumsuz Olaylar: Yaralılar ve Gözaltılar

Amedspor, Süper Lig’e katılarak önemli bir başarıya imza attı.

KUTLAMALAR KENTE EYVALLAH ETTİ

Diyarbakır başta olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanında sabaha kadar kutlamalar devam etti.

Diyarbakır Valiliği, gerçekleşen kutlamalar ile ilgili bir bilgi paylaşımında bulundu.

Valilik açıklamasında, 02-03 Mayıs tarihlerinde Diyarbakır’da düzenlenen şampiyonluk etkinlikleri esnasında bazı istenmeyen hadiselerin yaşandığı bilgisi verildi.

OLAYLARDA 11 KİŞİ YARALANDI

Kutlamalar sırasında ateşli silah kullanımı, kesici aletli yaralamalar, havai fişek kaynaklı kazalar yaşandığı bildirildi.

Yaralılar arasında 8 yetişkin ve 3 çocuk bulunduğu, toplamda 11 kişinin yaralandığı kaydedildi. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı ve tedavilerinin devam ettiği belirtilerek, genel sağlık durumlarının iyi olduğu ifade edildi.

10 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Olaylarla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, farklı türlerde silah ve suç unsurlarının ele geçirildiği ve olaylarla bağlantılı olduğu düşünülen 10 şüphelinin gözaltına alındığı açıklandı.

Adli ve idari işlemlerin devam ettiği vurgulandı.

VATANDAŞLARA SAĞDUYU ÇAĞRISI

Yetkililer, kutlamaların güvenli bir şekilde yapılmasının önemine vurgu yaparak, vatandaşlardan sağduyu ve dikkat göstermelerini talep etti.