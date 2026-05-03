Fenerbahçeli Edson Alvarez’den Dikkat Çeken Paylaşım

Fenerbahçe’nin maçı sonrası tepkiler sürüyor

Fenerbahçe’de Edson Alvarez, sarı-lacivertli ekibin Başakşehir’i 3-1 yendiği mücadelede 90. dakikada oyuna girdi. Kadıköy’deki taraftarların ıslıkla protesto ettiği Meksikalı futbolcu, maçın sona ermesinin ardından sahada kalmayı tercih ederek rejenerasyon idmanı yaptı.

Tepkilerin devam ettiği idman sırasında, Edson Alvarez tribünlere dönerek “Sizi duyamıyorum” şeklinde el hareketi yaptı. Deneyimli futbolcunun sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla dikkat çekici bir an yaşandı.

Sosyal medyada, Edson Alvarez’in Başakşehir karşılaşmasından ve hastane yatağında çekilmiş bir fotoğrafından oluşan gönderisi “Tanrı iyidir. Her zaman. Zamanlaması mükemmeldir, asla erken değil, asla geç değil. Çok özledim” ifadeleriyle dikkat çekti.

Bu gönderiyi Instagram’da gör

Edson Alvarez. (@edsonnalvarez)’in paylaştığı bir gönderi