Fenerbahçeli Edson Alvarez’den Dikkat Çeken Paylaşım

fenerbahceli-edson-alvarez-den-dikkat-ceken-paylasim

Fenerbahçe’nin maçı sonrası tepkiler sürüyor

Fenerbahçe’de Edson Alvarez, sarı-lacivertli ekibin Başakşehir’i 3-1 yendiği mücadelede 90. dakikada oyuna girdi. Kadıköy’deki taraftarların ıslıkla protesto ettiği Meksikalı futbolcu, maçın sona ermesinin ardından sahada kalmayı tercih ederek rejenerasyon idmanı yaptı.

Tepkilerin devam ettiği idman sırasında, Edson Alvarez tribünlere dönerek “Sizi duyamıyorum” şeklinde el hareketi yaptı. Deneyimli futbolcunun sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla dikkat çekici bir an yaşandı.

Sosyal medyada, Edson Alvarez’in Başakşehir karşılaşmasından ve hastane yatağında çekilmiş bir fotoğrafından oluşan gönderisi “Tanrı iyidir. Her zaman. Zamanlaması mükemmeldir, asla erken değil, asla geç değil. Çok özledim” ifadeleriyle dikkat çekti.

Bu gönderiyi Instagram’da gör

Edson Alvarez. (@edsonnalvarez)’in paylaştığı bir gönderi

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Galatasaray’da Başkanlık Seçimi Süreci Başlıyor

Galatasaray Divan Başkanlığı, Dursun Özbek'in seçimde tek aday olarak yer alacağını ve başka başvurunun bulunmadığını belirtti, böylece seçim süreci sona erdi.
Gündem

İran’da Dolar Tarihi Zirveye Yerleşti

İran'da, ABD ile gerginliklerin artması nedeniyle dolar, ulusal para karşısında tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.
Gündem

Sudakov’un Futboldan Bıktığına Dair Şok Açıklama

Ukraynalı gazeteci Mykhailo Spivakovsky, Benfica'nın kiralık yıldızı Sudakov'un futbol oynamaktan bıktığını duyurdu. 23 yaşındaki oyuncunun durumu, dikkat çekici bir gelişme olarak değerlendirildi.
Gündem

Şampiyonlar Ligi Finali İçin Son Mücadeleler Başladı

UEFA Şampiyonlar Ligi finali için heyecan artıyor; rövanş karşılaşmaları 5 ve 6 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Gündem

Usulsüzlük İddiaları Üzerine Maç Soruşturması Başlatıldı

Kurtalanspor ve Şırnak Petrolspor arasında oynanan maçta usulsüzlük iddiaları üzerine resmi soruşturma açıldı. Olayla ilgili detaylar merakla bekleniyor.