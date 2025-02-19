Diyarbakır Valisi’nden Narin Güran Açıklaması

ÇİNAYET SÜRECİNE DAİR AÇIKLAMALAR

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Narin Güran cinayeti hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Vali, “Jandarmamızın etkili bir soruşturma yapmış olduğunu söylemek mümkün. Ama süreçte ihmali olan, eksiği olan kişiler, kurumlar varsa onlar da tabii ki değerlendirilir” şeklinde konuştu. Vali Zorluoğlu, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya ve İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım ile birlikte valilikte bilgilendirme toplantısı düzenledi. Toplantıda, Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos 2024’te kaybolan Narin Güran’ın cansız bedeninin bulunmasına dair detaylara da yer verildi. Arama çalışmaları 19’uncu günde dere yatağında, üzerinde ağır taşlar ve çalılıklar ile gizlenmiş halde bulundu.

ETKİLİ SORUŞTURMA VE KAMU GÖREVİ

Vali Zorluoğlu, olayın uzun süredir Türkiye’nin gündeminde ilk sıralarda yer aldığını belirtti. “Dolayısıyla bütün kurumlarımız olayın aydınlatılmasında titizlikle ve gayretle çalıştılar. Ve neticesinde şu anda birinci derece mahkeme tarafından da kamuoyunu tatmin eden bir karar verildi.” ifadesini kullandı. Bu kararın verilmesinde İl Jandarma Komutanlığı’nın ve Jandarma Genel Komutanlığı’nın etkili çalışmalarının önemli rol oynadığını vurguladı. “Adliye, adalet, hakimimiz kararı verirken başka bir yerden bilgi belge almadı. Jandarmamızın yaptığı hassas soruşturma, elde ettiği veriler, bilgiler, deliller değerlendirilerek bu karar verildi. Dolayısıyla burada jandarmamızın bu manada etkili bir soruşturma yapmış olduğunu da söylemek mümkün.” şeklinde konuştu.

SÜREÇTE İHMALİ OLAN KURUM VE KİŞİLER

Vali Zorluoğlu, sürecin ilerleyen aşamalarında ihmali olan veya eksiklikleri bulunan kişi ve kurumların da değerlendirileceğine dikkat çekti. “Bu manada Cumhuriyet Savcılığı, kamu görevlilerinin yargılanması sürecinde bizden ön izin alıyorlar 448 sayılı kanun kapsamında. O kanun kapsamında bizden herhangi bir soruşturma izni şu ana kadar istenmiş değildir.” diyerek konuyu sonlandırdı.