More
Gündem

Diyarbakır Yangınında 18 Kişi Dumandan Etkilendi

diyarbakir-yangininda-18-kisi-dumandan-etkilendi

YANGININ ÇIKTIĞI BİNA VE OLAY YERİ

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Kaynartepe Mahallesi’ndeki 2 katlı binanın giriş katında henüz tespit edilemeyen bir sebeple yangın meydana geldi. Olayın bildirilmesi üzerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri derhal bölgeye yönlendirildi.

DUMANDAN ETKİLENENLER

Yangın sırasında duman nedeniyle mahsur kalan 18 kişi, aralarında çocukların da bulunduğu, ekipler tarafından tahliye edildi. Dumandan etkilenen 18 kişi, sağlık görevlileri tarafından kentin hastanelerine götürüldü ve sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü ve yangının çıkış sebebi üzerine araştırmalar sürüyor.

ÖNEMLİ

Dünya

Vucic’in Aracının Lastiği Yolda Fırladı

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, seyir halindeki makam aracında lastiğin yerinden çıkması sonucu hayati tehlike geçirdi.
Spor

Beşiktaş’ın Yeni Transferi Keny Arroyo İstanbul’da

Beşiktaş, prensipte anlaştığı yeni transferi Keny Arroyo'yu İstanbul'a getirerek kadrosuna dahil etti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.