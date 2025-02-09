Diyarbakır Yangınında 18 Kişi Dumandan Etkilendi

YANGININ ÇIKTIĞI BİNA VE OLAY YERİ

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Kaynartepe Mahallesi’ndeki 2 katlı binanın giriş katında henüz tespit edilemeyen bir sebeple yangın meydana geldi. Olayın bildirilmesi üzerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri derhal bölgeye yönlendirildi.

DUMANDAN ETKİLENENLER

Yangın sırasında duman nedeniyle mahsur kalan 18 kişi, aralarında çocukların da bulunduğu, ekipler tarafından tahliye edildi. Dumandan etkilenen 18 kişi, sağlık görevlileri tarafından kentin hastanelerine götürüldü ve sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü ve yangının çıkış sebebi üzerine araştırmalar sürüyor.