Dizel Araç Sahipleri Yeni Vergiyle Karşılaştı

DİZEL ARAÇLARA EK VERGİ GELİYOR

Ülkemizde ve dünyada dizel motorlu araçlara karşı artan bir tepki söz konusu. Motorinle çalışan bu araçların çevreye verdiği zarar nedeniyle özellikle Avrupa ülkelerinde dizel araç kullanımı giderek azalıyor. Türkiye dahil pek çok ülke, dizel araçlar için özel düzenlemeler getiriyor. Yeni yapılan düzenleme ise dizel araç sahiplerine ek vergi yükü getiriyor. Peki bu ek verginin arkasındaki temel neden ne?

AVRUPA’DA DİZEL ARAÇLARIN SONU GELİYOR

Bilindiği gibi 2030 yılına kadar birçok Avrupa şehrinde dizel otomobillerin tamamen yasaklanması planlanıyor. Bu nedenle pek çok otomobil üreticisi, dizel motorlu araç üretimini durdurma kararı aldı. Çevre kirliliği ve emisyon değerlerindeki yüksek oranlar, dizel araçların geleceğini belirleyen en önemli faktörler arasında yer alıyor.