Dizel Araç Sahipleri Yeni Vergiyle Zor Durumda Kaldı

DİZEL ARAÇLARA EK VERGİ GELİYOR

Ülkemizde ve dünyada dizel motorlu araçlara karşı artan bir tepki söz konusu. Motorinle çalışan bu araçlar, çevreye verdiği zararlar nedeniyle özellikle Avrupa’da istenmiyor. Türkiye dahil birçok ülkede dizel araçlar için özel düzenlemeler yapılıyor. Yeni gelen düzenlemeyle birlikte dizel araç sahipleri ek vergi ödemek zorunda kalacak.

2030 YILINDA DİZEL ARAÇLAR YASAKLANIYOR

Bilindiği gibi 2030 yılına kadar birçok Avrupa şehrinde dizel otomobillerin tamamen yasaklanması planlanıyor. Bu nedenle pek çok otomobil üreticisi, dizel motorlu araç üretimini durdurma kararı aldı. Çevre dostu alternatiflere yönelen üreticiler, elektrikli ve hibrit modellere ağırlık veriyor.

DİZEL ARAÇ VERGİSİNİN NEDENLERİ

Dizel araçlara getirilen ek verginin temel sebebi, çevre kirliliğini azaltmak ve temiz enerjiye geçişi hızlandırmak. Dizel motorların yaydığı zararlı emisyonlar, hem hava kalitesini düşürüyor hem de insan sağlığını tehdit ediyor. Bu nedenle hükümetler, dizel araç kullanımını caydırmak için vergi politikalarını devreye sokuyor.

OTOMOBİL ÜRETİCİLERİNİN DİZELDEN VAZGEÇMESİ

Başta Alman otomobil devleri olmak üzere birçok marka, dizel motorlu araç üretimini sonlandırdı. Bunun yerine elektrikli ve hibrit teknolojilere yatırım yapıyorlar. Tüketiciler de çevre dostu araçlara yönelerek dizel modellerden uzaklaşıyor. Bu durum, otomotiv sektöründe büyük bir dönüşümü beraberinde getiriyor.