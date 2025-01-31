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DLSS 4 Destekli RTX 5090 ve 5080 Lansmanı

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GEFORCE RTX 5090 VE GEFORCE RTX 5080 ÇIKIYOR

GeForce RTX 5090 ve GeForce RTX 5080’in piyasaya sunulmasıyla beraber yeni bir GeForce Game Ready Sürücüsü ve NVIDIA Studio sürücüsünün yanı sıra önemli bir NVIDIA uygulama güncellemesi de yayınlanıyor. DLSS 4, oyunculara bazı önemli iyileştirmeler sunuyor ve DLSS 4 ile Multi Frame Generation, şu an 75’ten fazla oyun ve uygulama içerisinde yer alıyor. Diğer birçok oyun ve uygulama da farklı DLSS iyileştirmelerini destekliyor.

YENİ GAME READY SÜRÜCÜSÜNE GEÇİŞ

GeForce RTX 5090 ve GeForce RTX 5080 sahiplerinin, yeni GeForce Game Ready Sürücüsünü NVIDIA uygulamasından veya GeForce.com’dan indirip yüklemeleri gerekiyor. Yeni sürücü, bunun yanı sıra yeni teknolojiler, RTX oyun güncellemeleri ve yeni NVIDIA uygulama özellikleri için destek de sunuyor.

NVIDIA UYGULAMASINDA YENİ GÜNCELLEMELER

Son olarak, NVIDIA uygulaması, NVIDIA GPU’larına sahip bilgisayar ve dizüstü bilgisayar kullanıcıları için vazgeçilmez bir yardımcı olmaya devam ediyor. NVIDIA, bugün büyük NVIDIA uygulama güncellemelerini duyuruyor. Gelecek NVIDIA uygulama geliştirmeleri hakkında güncellemeleri almak için GeForce.com’u takipte kalın ve eğer hâlâ NVIDIA uygulamasını yüklemediyseniz, şimdi web sitesinden indirerek kullanmaya başlayın!

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