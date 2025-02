DLSS 4 ile 75’in Üzerinde Oyun Destekleniyor

DLSS 4’ÜN KULLANIM ALANLARI

DLSS 4, 75’ten fazla oyun ve uygulamada aktif olarak kullanılabiliyor. Kullanıcılar, NVIDIA’nın yeni DLSS 4 özelleştirme seçenekleri (override) ile desteklenen oyunlarda DLSS 4’ü Çoklu Kare Oluşturma ile etkinleştirebiliyor ve gelişmiş yeni yapay zeka modelleri ile deneyimlerini daha ileri bir aşamaya taşıyabiliyor.

YENİ OYUN GÜNCELLEMELERİ

Şu an için DLSS 4 güncellemeleri, Alan Wake 2, Cyberpunk 2077 ve Hogwarts Legacy oyunlarını kapsıyor. Ayrıca, Star Wars™ Outlaws oyununun yakında DLSS 4 desteği alması bekleniyor. Bununla birlikte, Kingdom Come: Deliverance II, The First Berserker: Khazan, NINJA GAIDEN 2 Black, Ambulance Life: A Paramedic Simulator, FINAL FANTASY VII REBIRTH ve Level Zero: Extraction gibi DLSS destekli 6 yeni oyun da keşfedilebilir.

RTX TEKNOLOJİSİNİN AVANTAJLARI

Bu yeni oyunlarla birlikte RTX teknolojisinin GeForce RTX oyuncuları için nasıl kusursuz bir bilgisayar deneyimi sunduğunu inceleyebilirsiniz. Makaledeki her oyun için performans grafiklerine göz atmayı unutmayın.