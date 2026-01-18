Dmitriyevden Trump Uyarısı Avrupa Babasını Kışkırtmamalı

Dmitriyev’den Trump’a Eleştiri

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu Başkanı Dmitriyev, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Bu bağlamda, ABD Başkanı Trump’ın Danimarka, Norveç, İsveç, Fransa, Almanya, İngiltere, Hollanda ve Finlandiya’ya yüzde 10 gümrük vergisi uygulama kararını eleştiren Dmitriyev, “Grönland’a asker göndermek gibi tehlikeli bir oyun oynuyorlar. Avrupa babasını (Trump) kışkırtmamalı” dedi. Ayrıca, Dmitriyev, Ukrayna konusundaki müzakerelerdeki rolüyle de dikkat çekiyor.

Trump’ın Grönland Açıklamaları

ABD Başkanı Trump, ülkesinin “ulusal güvenlik amacıyla Grönland’a ihtiyacı olduğunu” ve bunun “inşa edilen Altın Kubbe için hayati önem taşıdığını” ifade etmişti. Washington’da gerçekleşen ABD, Danimarka ve Grönland Dışişleri Bakanları arasındaki görüşmeler sonrasında temel anlaşmazlıkların devam ettiğine dair bilgiler aktarıldı. ABD’nin Grönland’ı “ele geçirme arzusunun açık” olduğu vurgulandı.

Grönland’dan Gelen Tepkiler

Danimarka Krallığı’na bağlı özerk bir bölge olan Grönland, daha önce ABD tarafından sunulan, egemenliğin devrini de kapsayan önerileri geri çevirmişti. Danimarka, müttefikleriyle birlikte bölgedeki askeri işbirliğini artırma çağrısı yaparken, Avrupa ülkeleri Grönland’a küçük askeri birlikler ve subaylar göndereceklerini duyurdu.

