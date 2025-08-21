“DMM’den Kardeşlik Ve Demokrasi Yalanlama”

AÇIKLAMA HANGİ KONULARA İŞARET EDİYOR?

DMM tarafından yapılan duyuruda, çeşitli sosyal medya platformlarında bir siyasi partinin, TBMM çatısı altında kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nda Türkiye’nin egemenliğine ve milli birliğine hedef alan taleplerde bulunduğu iddialarının tamamen asılsız ve yanıltıcı olduğu vurgulandı. Açıklamada, terörsüz Türkiye sürecinin, Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşılmasında milli birlik ve beraberliği güçlendiren önemli bir stratejik adım olduğu ifade edildi. Sürecin, Meclis’te yer alan 11 siyasi partisinden 51 üyenin katılımıyla büyük bir uyum içinde yürütüldüğünün altı çizildi.

KOMİSYONUN ÇALIŞMALARI NE ŞEKİLDE İLERLİYOR?

Açıklamada, komisyonun bugüne kadar gerçekleştirdiği 4 toplantının gündemi ve içeriklerinin şeffaflık ilkelerine uygun olarak kamuoyuyla paylaşıldığı belirtildi. Komisyonun çalışmalarının basına açık olarak yürütüldüğü ve muhabirler tarafından takip edildiği, görüşme tutanaklarının TBMM’nin resmi internet sitesinde yayımlandığı aktarıldı. Bu bilgiler, komisyonun hesap verebilirliğini artırmakta ve şeffaf bir çalışma ortamı sağlamakta önemli bir rol oynuyor.

TOPLANTILARDA NE OLDU?

Komisyonun gerçekleştirdiği tek gizli oturumun, İçişleri ve Milli Savunma Bakanlıkları ile Milli İstihbarat Başkanlığı’nın komisyon üyelerini bilgilendirmek amacıyla katıldığı toplantı olduğuna dikkat çekildi. Açıklamada yer verilen ifadelere göre, bu toplantı dahil, sosyal medyada yayımlanan hiçbir talep ya da teklifin kesinlikle gündeme gelmediği vurgulandı. “Hal böyle iken, komisyonun gündemine hiç gelmemiş, hiçbir parti tarafından teklif edilmemiş ve müzakere konusu dahi olmamış hususları çarpıtarak kamuoyuna sunmak, yalan ve iftira yoluyla Terörsüz Türkiye sürecini hedef alan açık bir provokasyondur” denildi. Kamuoyunun, sadece Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun resmi açıklamalarına değer vermesi, yanıltıcı ve gerçek dışı içeriklere itibar etmemesi gerektiği önemle belirtildi.